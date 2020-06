Dolfijnen leren jagen van soortgenoten

Dolfijnen leren hoe ze moeten jagen van hun moeder. Tot nu toe werd aangenomen dat dit de enige manier was waarop dit soort ‘culturele’ informatie werd doorgegeven. Maar biologen hebben bij een groep dolfijnen in Shark Bay, ten westen van Australië, gezien hoe volwassen dieren ook van elkaar kunnen leren. Dit plaatst de dolfijnen in een rijtje met mensen en mensapen, soorten die ook van anderen kunnen leren.

De dolfijnen in Shark Bay vertonen bijzonder gedrag. Ze hebben een manier gevonden om prooien te verschalken die zijn weggevlucht in grote lege schelpen op de bodem van de baai. De dolfijnen pakken de schelp op en zwemmen er mee naar het oppervlak. Boven water schudden ze de schelp heen en weer totdat de prooi eruit valt, in hun bek.

Het gedrag is niet vaak te zien, vooral omdat de hele procedure maar kort duurt. Toch slaagden de onderzoekers erin om dolfijnen te vinden die de techniek niet van hun moeder hadden geleerd, maar van een ander volwassen dier dat niet aan hen verwant was, schrijven ze in Current Biology.

