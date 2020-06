Een beter milieu begint op de barricaden

Een beter milieu begint níét bij jezelf, betoogt Jaap Tielbeke in een nieuw boek. De bal is te veel bij de consument gelegd, vindt hij. 'De pijlen moeten worden gericht op vervuilende bedrijven en lakse overheden.'

‘Beweren dat de klimaatcrisis opgelost kan worden door duurzaam consumentengedrag, is net zoiets als zeggen: als we allemaal lief tegen elkaar doen, komt de wereldvrede’, vindt Jaap Tielbeke, redacteur van De Groene Amsterdammer.

Hij betoogt in zijn boek Een beter milieu begint niet bij jezelf dat de klimaatcrisis niet wordt opgelost met duurzaam consumeren. De pijlen moeten volgens hem worden gericht op vervuilende bedrijven en lakse overheden, in plaats van op mensen die een hamburger of goedkope vliegvakantie zouden moeten weerstaan.

‘Een beter milieu begint bij jezelf’ was in de jaren negentig de slogan van een voorlichtingscampagne van de overheid. De kreet zit in het collectieve geheugen. Nederlanders kregen i..

