‘Wat mensen voelen doet ertoe’

Aan het begin van de coronacrisis bleven mensen zo veel mogelijk thuis en was de Grote Markt in Groningen leeg. (beeld Harry Cock)

Waar hoogopgeleide mensen vaker terugdenken aan rustige wandelingen, ervoeren laagopgeleiden vooral angst tijdens de coronacrisis. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een enquête van cultuurhistoricus Anneleen Arnout van de Radboud Universiteit.

Waarom wilde u dit onderzoeken?

‘Het viel me op dat in interviews en opiniestukken de leegte en de vervreemding enigszins geromantiseerd werden. Klopte dat beeld wel? Als cultuurhistoricus onderzoek ik de emotionele beleving van steden in de negentiende en twintigste eeuw, een historische crisis als deze ligt in het verlengde daarvan. Ik wilde de straat op om aan mensen te vragen hoe zij de crisis ervoeren en een beeld te krijgen van hun emoties. Voor een zo representatief mogelijke..

