Ook antibioticagebruik in akkerbouw

Het overmatig gebruik van antibiotica kan er voor zorgen dat bacteriën sneller resistent worden voor deze geneesmiddelen. Daarom houden veel landen het gebruik van antibiotica bij mensen, maar ook bij vee goed in de gaten. Maar in veel landen worden antibiotica ook gebruikt op gewassen en bijvoorbeeld appelbomen. Dit gebruik komt nauwelijks in de boeken voor, ontdekte een onderzoekscommissie met onderzoekers van onder meer de wereldvoedselorganisatie FAO en de wereldgezondheidsorganistatie WHO.

Wallingford

Een inventarisatie van de adviezen die landbouwbureau’s gaven in 32 landen liet zien dat bij zeker honderd gewassen antibiotica zijn voorgeschreven. Zo is in zuidoost Azië 63 ton van het antibioticum streptomycine en zeven ton tetracycline voorgeschreven. Beide antibiotica worden ook gebruikt voor de behandeling van mensen. In sommige jaren bevatte bijna tien procent van alle adviezen aan rijsttelers een aanbeveling om antibiotica te gebruiken.

Dit advies kan alleen nuttig zijn bij het bestrijden van bacterieziekten in de gewassen. Maar een groot aantal adviezen was gericht op het bestrijden van insecten – en daar helpen antibiotica niet tegen, aldus de onderzoekers. De meeste antibiotica zijn gebruikt in Noord- en Zuid Amerika..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .