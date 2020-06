Nieuw computersysteem maakt landing van vliegtuigen stiller

Zürich

De landing is niet alleen irritant voor omwonenden omdat de vliegtuigen laag overkomen, ook de manoeuvres van het vliegtuig en het gebruik van remkleppen verhogen de geluidsoverlast.

Omdat piloten tijdens het landen al veel aan hun hoofd hebben, ontwikkelden onderzoekers van het Duitse centrum voor Lucht- en Ruimtevaart DLR een systeem dat de piloot helpt om de landing minder lawaaiig te maken. Op een schermpje krijgt de piloot informatie over de optimale snelheid van de daling, en over bijvoorbeeld het uitklappen van het landingsgestel of gebruik van remkleppen.

In september 2019 werd het nieuwe Low Noise Augmentation System (LNAS) systeem ingebouwd bij een A320 van Airbus, die door de DLR voor onderzoek is uitgerust. Er zijn ruim ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .