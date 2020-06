Veel fouten bij genetisch repareren van embryo's

Britse onderzoekers van het Francis Crick Institute hebben het DNA onderzocht van achttien menselijke embryo’s, nadat dit met de CRISPR-Cas techniek was aangepast. Ze vonden een verontrustende hoeveelheid fouten.

Londen

Een van de problemen met de

CRISPR-Cas techniek is dat die behalve op de gewenste plek mogelijk ook op andere locaties in het DNA een verandering kan aanbrengen. Dit kan gebeuren als de genetische code daar sterk lijkt op die van het te repareren gen. Naar dit type fouten is tot nu toe de meeste aandacht uitgegaan.

Een ander probleem van deze techniek is dat het DNA op de aan te passen plek wordt doorgeknipt, voordat de aanpassing wordt uitgevoerd. Maar bij het herstellen van het doorgeknipte DNA kunnen ook fouten optreden.

In het nieuwe onderzoek is daar gericht naar gekeken. De onderzoekers vonden dat rond de plek van het gen dat is uitgeschakeld soms grote stukken van de DNA-code zijn verdwenen. Het gaat om enkele duizenden &lsquo..

