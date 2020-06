Bestaand medicijn redt levens ernstig zieke coronapatiënten

Amsterdam

Bij een onderzoek in het Verenigd Koninkrijk overleed van de met dexamethason behandelde patiënten aan de beademing zo’n 30 procent minder dan in een controlegroep die niet met het middel werd behandeld. Bij patiënten die alleen extra zuurstof krijgen toegediend, bracht het medicijn het sterfterisico met ongeveer een vijfde omlaag. Vertaald naar Nederland zou dat betekenen dat het middel ruwweg zo’n 750 levens had kunnen redden. Dat is een ‘grote doorbraak’, aldus hoofdonderzoeker Peter Horby van de Universiteit van Oxford, die de resultaten dinsdagmiddag per persbericht wereldkundig maakte. Het grote voordeel is dat dexamethason al op de markt is, tegen onder meer astma, reuma, bepaalde ontstekingen en misselijkheid. Een kuur kost nog geen 40 ..

