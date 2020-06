COVID-19 zorgt voor groot risico in vluchtelingenkamp

Het coronavirus vormt een groot risico voor vluchtelingenkampen. In een Rohingya-kamp in Bangladesh waar nu zo’n 600.000 vluchtelingen wonen zou COVID-19 in een jaar tijd tussen de 420.000 en 590.000 mensen kunnen infecteren.

Dat blijkt uit een analyse van onderzoekers van de Johns Hopkins University in Plos ONE op basis van de leeftijd van de vluchtelingen en drie verschillende scenario’s voor de snelheid van verspreiding. Het aantal zieken zou na twee tot vier maanden te hoog zijn voor de medische posten die er nu zijn.

Omdat mensen moeilijke afstand kunnen houden in de volle kampen is het nodig om een nieuwe aanpak te bedenken om het virus onder controle te krijgen. In het Kutupalong-kamp waarop zij hun onderzoek hebben gebaseerd is inmiddels een persoon overleden aan het coronavirus, een maand geleden testten 29 kampbewoners positief.

