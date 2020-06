Snelle analyse giftig methanol mogelijk

Methanol is het giftige broertje van ethanol, de vorm van alcohol die normaal gesproken in drank zit. Maar wanneer een alcoholische drank niet op de juiste wijze is gemaakt kan er relatief veel methanol in zitten. Ook wordt het goedkopere methanol soms toegevoegd om de winstmarge van drank te verhogen. Een probleem bij het opsporen van drank met hoge concentraties giftig methanol is dat voor de analyse complexe laboratoriumapparatuur nodig is.