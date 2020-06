Vier obstakels bij het verdelen van een kansrijk vaccin

Amsterdam

Laten we nou eens uitgaan van het meest positieve scenario, rekent Marc Kaptein, arts en medisch directeur bij farmaceut Pfizer, voor. ‘Wereldwijd halen vier van de ruim 170 vaccins die in ontwikkeling zijn nog dit jaar de eindstreep, een enorme prestatie. En stel dat het ook lukt om per vaccin dit jaar 20 miljoen exemplaren te produceren. En volgend jaar een paar honderd miljoen. Dan zitten we eind 2021 op maximaal twee miljard vaccins.’

Zelfs met dat – onwaarschijnlijk – positieve scenario is het overgrote deel van de wereldbevolking van bijna 8 miljard met de Kerst van 2021 nog altijd níét gevaccineerd, en is ook de zo gehoopte groepsimmuniteit nog ver weg.

Overheden, farmaceuten, ontwikkelingsorganisaties, geneesmiddelenautoriteiten, alle zullen zij op een ongekende manier me..

