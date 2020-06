Oudste Chinese kunst ontdekt

Een miniatuurvogel gemaakt van bot is het oudste tot nu toe bekende kunstvoorwerp dat in China is aangetroffen.

Het beeldje van pakweg twee centimeter groot stelt vermoedelijk een zangvogel voor en is gevonden bij Lingjing in de provincie Henan. De archeologische context waarin het is opgegraven is gedateerd op een ouderdom van tussen de 13.800 en 13.000 jaar, ouder dan enig ander figuratief kunstvoorwerp in China. Opvallend is dat de uitgesneden vogel op een voetstuk lijkt te staan. In de uitvoering lijkt het niet op beeldjes die in dezelfde tijd of eerder zijn gemaakt in West-Europa of Siberië. Dit wijst erop dat de Chinese beeldensnijders een eigen traditie kenden.

Het vogeltje is gemaakt van verbrand bot en is uitstekend bewaard gebleven. Daardoor kon een internationaal team van onderzoekers de microscopische details bestuderen die door de maker zijn achtergelaten. De onderzoekers vonden ..

