Uitsterven grote zoogdieren dreigt

Jaks in het hooggebergte van Tibet, hertachtigen in Patagonië, maar ook sommige soorten zebra’s en wilde beesten in Afrika dreigen binnen enkele tientallen jaren te verdwijnen. De invloed van de mens, die over een steeds groter deel van de aardbol merkbaar is, is een belangrijke oorzaak. Dat schrijven wetenschappers in het tijdschrift Frontiers in Ecology and Evolution dat dinsdag verscheen.

Zij onderzochten hoe het leefgebied van allerlei grote zoogdieren zich ontwikkelde, en met welke verstoringen ze te maken krijgen. In de Himalaya zijn verwilderde honden een bedreiging voor jaks, terwijl overal ter wereld verwilderde varkens andere soorten bedreigen. Uitbreiding van bewoonde gebieden dringt vooral grotere soorten zoogdieren terug in een steeds kleiner gebied. In Azië ..

