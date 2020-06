Reddingsacties voor zee- en kustleven

Olie is met plastic een van de grootste vervuilers van de wereldzeeën en oceanen en schaadt het leven in zee en aan de kust. Jaarlijks komt er naar schatting 3 miljoen ton ruwe olie in zee terecht. Het lekt weg uit tankers die aan de grond lopen, komt vrij bij ongelukken op boorplatforms en wordt soms ook wel opzettelijk geloosd.

Brand op het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico in 2010. Er lekte tussen de 500 en 780 miljoen liter olie in zee. (beeld epa / Erik S. Lesser)