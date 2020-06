Model bootst groei van jong embryo na

Onderzoekers van de Britse Universiteit van Cambridge en het Hubrecht Instituut voor ontwikkelingsbiologie in Utrecht hebben een model gemaakt waarmee ze de ontwikkeling van een menselijk embryo van bijna drie weken oud kunnen bestuderen. Dat moet nieuwe inzichten opleveren in het ontstaan van onvruchtbaarheid, miskramen en genetische aandoeningen.

Utrecht

Een deel van deze aandoeningen ontstaat in de derde week van de ontwikkeling van een embryo, tijdens een proces dat gastrulatie heet. Daarbij vormen zich drie verschillende lagen cellen die later alle belangrijke orgaansystemen van het lichaam zullen vormen, zoals het zenuwstelsel, de spieren en de darm.

Onderzoek naar deze fase is lastig. In de baarmoeder is de gastrulatie niet te volgen en onderzoek in het laboratorium met embryo’s die ouder zijn dan twee weken, is verboden. Informatie over gastrulatie bij embryo’s van proefdieren is er wel, maar hun ontwikkeling verloopt anders dan die van de mens. Daarom zoeken wetenschappers naar een model met menselijke cellen dat toch deze belangrijke informatie kan opleveren.

Zo’n model lijkt nu te zij..

