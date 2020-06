Wetenschappelijke tijdschrift Nature in actie tegen racisme

Londen

Dat is nu uitgesteld tot donderdag. Woensdag verschenen er alleen artikelen die gaan over de rol van niet-blanke onderzoekers in de natuurwetenschappen. De enige uitzondering hierop zijn nieuwe wetenschappelijke artikelen over het coronavirus.

In een redactioneel commentaar verklaart het tijdschrift dat ook in de academische wereld institutioneel racisme bestaat. De redactie erkent dat tijdschriften als Nature ‘witte’ bastions zijn, wat er aan kan bijdragen dat niet-blanke wetenschappers worden benadeeld.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .