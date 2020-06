Papier helpt bij analyse zweet

Amerikaanse onderzoekers hebben een nieuw soort sensor ontwikkeld om zweet van patiënten te analyseren op basis van papier. Dit papier neemt het zweet op en transporteert het naar de sensor in het uiteinde van die strook papier. Doordat het zweet daar verdampt, wordt het vocht die kant op getrokken. In het sensordeel kunnen stoffen in het zweet reageren met specifieke kleurstoffen in de sensor, zodat ze zichtbaar worden. Omdat het zweet in het papier wordt ‘getrokken’ door de verdamping aan het uiteinde is er geen energie nodig om de sensor te laten werken.