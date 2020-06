Oud grafmonument op Arabisch schiereiland

Het Arabisch schiereiland is relatief onontgonnen terrein voor archeologen. Toch bevinden zich ook hier belangrijke monumenten uit de prehistorie, vaak gemaakt van gestapelde stenen zonder metselspecie. Een zo’n locatie is de ruïnestad Dûmat al-Jandal, in het noorden van het huidige Saudi-Arabië. De naam is een verwijzing naar Duma, een van de twaalf zonen van Ismaël, die in Genesis wordt genoemd.

Dûmat al-Jandal

Archeologen uit Frankrijk, Italië en Saudi-Arabië hebben hier een 35 meter lang bouwwerk in de vorm van een driehoek opgegraven. Het stenen plateau dateert volgens de onderzoekers in het tijdschrift Antiquity uit de zesde eeuw voor Christus en is in een aantal fasen gebouwd.

De structuur lijkt een rituele functie te hebben gehad en was vermoedelijk in gebruik als begraafplaats of herdenkingsplaats. Dit leiden de archeologen af aan de menselijke resten en de gebruiksvoorwerpen die in en rond het plateau zijn gevonden. Zij vermoeden dat het bouwwerk door nomaden is opgericht.

