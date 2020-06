Nicotine stuurt longkanker naar hersenen

Ongeveer vier op de tien patiënten met longkanker krijgen uitzaaiingen naar de hersenen. Amerikaanse onderzoekers hebben nu ontdekt dat nicotine hier een belangrijke rol in speelt. De onderzoekers analyseerden de gegevens van 281 patiënten met uitgezaaide longkanker en zagen dat uitzaaiingen in de hersenen relatief vaak voorkwamen bij patiënten die nog steeds rookten.

Winston-Salem

Proeven met muizen lieten vervolgens zien dat nicotine de verspreiding van de longkanker naar de hersenen stimuleerde. Ook zagen de onderzoekers dat bepaalde cellen die de groei van kanker in de hersenen stimuleerden actiever werden door nicotine. Dat is belangrijke informatie voor patiënten met longkanker: om te stoppen schakelen ze soms over op elektronische sigaretten met nicotine, of nicoti..

