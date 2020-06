Oude parasieten van armpotigen gevonden

Xian

Er is niet veel bekend over parasieten in het verre verleden, omdat fossielen doorgaans niet vertellen wat de relatie is tussen verschillende soorten.

Dat is nu wel gelukt, door fossielen te onderzoeken van brachiopoden (armpotigen), schelpdieren die vastzitten en zich voeden door water op te zuigen en te filteren. Op de schelpen waren buisjes te zien, waarin organismen zaten die vermoedelijk voedsel oppikten uit het opgezogen water.

