Ruimtecapsule Dragon komt behouden bij ISS

De commerciële bemande ruimtecapsule Dragon Endeavour van het bedrijf SpaceX is succesvol aangekoppeld bij het internationale ruimtestation (ISS). Dat meldde de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA zondag. De Crew Dragon werd zaterdagavond (Nederlandse tijd) gelanceerd vanaf de basis in Cape Canaveral, in de Amerikaanse staat Florida. De astronauten Douglas Hurley en Robert Behnken namen kort voor de aankoppeling de besturing korte tijd over om de handmatige besturing te testen. Het aankoppelen werd gedaan op de automatische piloot. De vlucht verliep geheel volgens planning, zegt NASA.