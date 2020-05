Bossen worden wereldwijd jonger en dat is slecht nieuws

De afgelopen honderd jaar is de gemiddelde lengte van bomen in bossen afgenomen, en die trend lijkt zich door te zetten. Het aantal oude bossen neemt ook af. Dat is zorgelijk, omdat juist grote, oude bomen veel koolstof opslaan. In oude bossen is meestal ook de grootste biodiversiteit te vinden. Die conclusie trekken Amerikaanse onderzoekers na bestudering van satellietfoto’s en eerdere onderzoeken over de samenstelling van bossen.