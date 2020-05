De gevolgen van leven op anderhalve meter: ‘Een kleine aanraking kan al veel effect hebben’

De Nationale Wetenschapsagenda organiseert 3 juni een online talkshow over de anderhalvemetersamenleving en de mogelijke gevolgen van ‘huidhonger’. Een van de gasten is psycholoog Anouk Keizer.

Utrecht

Wat onderzocht u vóór de coronacrisis precies?

‘Ik doe al een aantal jaren onderzoek naar het belang van aanraking onder mensen met een psychiatrische aandoening. Het is namelijk bekend dat zij een aanraking anders waarnemen dan een gezond persoon. In mijn onderzoek werden proefpersonen met een zacht kwastje op hun arm aangeraakt, heel snel of heel langzaam. Daaruit bleek dat gezonde mensen de langzame aanraking als prettig ervaren, terwijl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .