Nanokommetjes voor geneesmiddelen

Chinese onderzoekers hebben een manier gevonden om de aflevering van geneesmiddelen in vetbolletjes te verbeteren.

Vetbolletjes zijn handig, omdat ze kunnen versmelten met het membraan van de cellen waarin het geneesmiddel nodig is. Voor giftige kankermedicijnen is het nuttig ze veilig verpakt door de bloedvaten te sturen, om ze dan direct in de kankercellen af te leveren.

Een probleem van de vetbolletjes is dat ze altijd een beetje lek zijn, bijvoorbeeld omdat ze vervormen in kleine bloedvaatjes. Hierdoor komt er minder van het geneesmiddel in de cellen terecht. Er zijn allerlei technieken geprobeerd om de bolletjes te verstevigen, maar die hebben verschillende nadelen. De verstevigde vetbolletjes versmelten bijvoorbeeld minder goed met celmembranen.

