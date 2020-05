Coronadeuk in uitstoot kooldioxide

De wereldwijde uitstoot van het broeikasgas kooldioxide lag in april gemiddeld 17 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar. Wanneer de beperkingen in transport en industrie in de loop van volgende maand verdwijnen, zal de uitstoot van kooldioxide in heel 2020 zo’n 4 procent lager zijn dan in 2019.