Windenergie opwekken met vliegers

Wie weleens heeft gevliegerd, weet dat je soms flink tegenwicht moet bieden, wil je als vliegeraar niet de lucht in gaan. De kracht waarmee de vlieger aan het koord trekt, zouden verschillende pioniers maar wat graag omzetten in elektrische energie. Zoiets blijkt eerder gezegd dan gedaan.



De Nederlandse astronaut Wubbo Ockels (1946-2014) opperde in de jaren negentig al het idee om vliegers te gebruiken voor het opwekken van energie. Later zou hij met een team van de Technische Universiteit Delft zijn visie van een 'laddermolen', een windmolen van op- en neergaande vliegers, verder uitwerken om te bewijzen dat dit soort windenergie haalbare kaart is. In januari 2016 r..

In augustus 2016 berichtte Recharge, een nieuwssite voor duurzame energie, dat niet minder dan 22 bedrijven werkten aan vliegers, zweefvliegers en andere innovaties om op grote hoogte wind mee te vangen en energie op te wekken. Sommige van die bedrijven zijn inmiddels gestopt of bevinden zich nu, vier jaar later, nog altijd in de ontwikkelfase.

