Jager-verzamelaars Zuid-Afrika hielden ook vee

Groepen jager-verzamelaars die in het eerste millennium van de jaartelling in de huidige regio KwaZulu-Natal van Zuid-Afrika woonden, hielden zelf ook vee, afkomstig van boeren uit de kuststreek.

In het eerste millennium leefden er boeren langs de kust, maar nog niet in de binnenlanden. Daar woonden jager-verzamelaars, die rondtrekkend hun eten bij elkaar sprokkelden. Van deze groepen jager-verzamelaars is onder meer aardewerk gevonden. Maar in archeologische opgravingen van hun kampementen kwamen ook botten van vee tevoorschijn.

Archeologen debatteren al lange tijd over de herkomst van die botten: zijn het wilde dieren die gevangen werden, of tamme dieren van een boerderij? De anatomie van de botten wees op het laatste, maar DNA-onderzoek suggereerde dat het toch om wilde dieren ging.

