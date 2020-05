Drie katten besmetten elkaar met coronavirus

Tokio

De resultaten laten zien dat katten het virus aan elkaar kunnen doorgeven. Maar de onderzoekers benadrukken in het New England Journal of Medicine dat er geen aanwijzingen zijn dat katten het virus doorgeven aan mensen. Wel lijkt het erop dat mensen hun kat kunnen besmetten. Bij de katten was het virus tot vijf dagen na de besmetting terug te vinden. Ze hadden al die tijd geen symptome..

Om besmetting van huisdieren te voorkomen (en de kleine kans een besmetting op te lopen van de kat nog kleiner te maken) is het verstandig om na het aaien van een huisdier de handen goed te wassen. <

