Schepping en evolutie. ‘Zo zou het gegaan kúnnen zijn’

Het boek Oer vertelt hoe in miljarden jaren sterren en planeten ontstonden, dieren en mensen. Niet toevallig, maar door God gewild en bedacht. (beeld istock)

Heerenveen

Grote geschiedenisverhalen zijn populair. Denk alleen al aan het kloeke overzichtswerk van de Israëlische historicus Harari, Sapiens, dat niet uit de bestsellerlijst weg te slaan was de afgelopen jaren. Zo’n geschiedenis van alles - het ontstaan van hemel, aarde en mensheid - is in trek, en volgens theoloog Gijsbert van den Brink moest er nodig een nieuw verhaal aan de al bestaande boe..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .