Hoe filosofen zich storten op de coronacrisis: zien wat in je straatje past

Žižek is niet de eerste denker die zich op de coronacrisis heeft gestort. Menig filosoof ziet in de huidige situatie een bevestiging van wat hij al dacht.

Amersfoort

Paniek is een raar ding. Het gehamster van toiletpapier onlangs deed Slavoj Žižek denken aan een voorval in zijn jeugd in Joegoslavië, toen het gerucht circuleerde dat er niet genoeg toiletpapier beschikbaar was. De overheid verzekerde meteen dat er genoeg was voor normaal gebruik, en verrassend genoeg was dit niet alleen waar maar geloofden de meeste mensen ook dat het waar was, schrijft de fi..

