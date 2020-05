Amerikaanse ribkwallen eten hun eigen larven

De Amerikaanse ribkwal komt oorspronkelijk voor in de westelijke Atlantische Oceaan, maar heeft sinds de jaren tachtig zijn leefgebied uitgebreid tot de wateren rond Europa en is zelfs – vermoedelijk meeliftend in ballastwater van schepen - doorgedrongen tot de Zwarte Zee. De kwal eet dierlijk plankton en kan zich snel voortplanten. Waar de kwal in aantallen toeneemt, daalt de visstand, omdat de kwallen kleine eenoogkreeftjes eten die ook belangrijk zijn voor vissen en vislarven.