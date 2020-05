Tropische vogel in Beieren ontdekt

In het zuiden van Duitsland zijn de fossiele resten van een uitgestorven slangenhalsvogel ontdekt. Het dier, dat de naam Anhinga pannonica heeft gekregen, was groter en zwaarder dan nu nog levende slangenhalsvogels. Al een eeuw geleden zijn er fossielen opgegraven van de vogel, maar dat waren enkele losse botten. De nieuwe vondst, zo’n vijftig kilometer ten westen van München, geeft de onderzoekers meer inzicht in hoe de vogel eruit moet hebben gezien. De spanwijdte was vermoedelijk zo’n anderhalve meter, een halve meter meer dan de huidige soorten. Het gewicht was met ruim drie kilo het dubbele van moderne verwanten.