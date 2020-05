Onderzoek stolsel met bloedvat op een chip

Amerikaanse onderzoekers gebruiken een bloedvat op een chip om experimenten te doen die meer inzicht moeten geven over het behandelen van gevaarlijke bloedstolsels. Het gaat om diepe veneuze trombose, waarbij een stolsel ontstaat in vaten die het bloed afvoeren, vooral uit de benen.

College Station

Het is lastig en gevaarlijk deze bloedvaten in patiënten te onderzoeken. Daarom kozen de Amerikanen voor een nauw buisje waarin zij cellen uitzaaien die uitgroeien tot een bloedvat. De cellen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van een patiënt met stollingsproblemen. Als het bloedvat volgroeid is, kunnen de onderzoekers er bloed van een patiënt doorheen laten stromen. Ze kunnen da..

