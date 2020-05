Wetenschappers in open brief: ‘Vraag geen patent aan op corona-vaccin’

Een groep wetenschappers benadrukt in een open brief dat wanneer er een corona-vaccin wordt uitgevonden dit gratis ter beschikking moet worden gesteld.

Een medewerker van een laboratorium in Kopenhagen doet onderzoek naar een vaccin tegen corona. (beeld Thibault Savary / AFP)

Parijs - Rome

Een patent op het vaccin vinden de ruim honderd ondertekenaars daarom een slecht idee. De brief is ondertekend door gerenommeerde economen als Nobelprijswinnaar Muhammed Yunus, Jeffrey Sachs en Luigino Bruni. Wanneer er geen patent komt, kunnen zoveel mogelijk bedrijven het vaccin produceren. Daardoor kan het vaccin snel verspreid worden en is het voor iedereen, rijk en arm, beschikba..

