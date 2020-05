Spinosaurus was echte zwemmer

De spinosaurus, een dinosaurussoort waarvan resten zijn gevonden in Egypte en Marokko, leefde vermoedelijk vooral in het water. Dat blijkt uit nieuwe fossielen van de staart.

Al ruim honderd jaar geleden vonden wetenschappers fossiele resten van een apart soort dinosauriër. Het dier, dat tijdens het Krijt leefde, bezat lange uitsteeksels aan de ruggengraat, wat het de naam ‘spinosaurus’ opleverde. Maar de gevonden fossielen leverden nooit een compleet beeld op. Daarnaast gingen enkele belangrijke vondsten verloren door bombardementen tijdens de Twee..

Maar in de afgelopen decennia doken er steeds meer fragmenten op in Marokko, vaak via fossielenhandelaars. Pas in 2014 lukte het wetenschappers een redelijk onderbouwde reconstructie van het dier te maken. Deze week zijn de resultaten van een opgraving van een spinosaurus gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Hierbij is een groot deel van de staart gevonden aan de z..

