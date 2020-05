Alcoholisten drinken in lab evenveel als thuis

Washington

Onderzoek naar geneesmiddelen die alcoholgebruik moeten remmen, vinden doorgaans plaats in een laboratorium. De vraag is of zware drinkers in zo’n kunstmatige omgeving net zoveel drinken als thuis. Amerikaanse onderzoekers hebben daarom een test gedaan met 64 zware drinkers. Zij kregen een vragenlijst waarmee hun drinkgewoontes in kaart zijn gebracht. Ze deden een dag mee met een laborato..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .