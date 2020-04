Engeland is niet écht slecht in penalty's

In Engeland weten ze het zeker: hun voetballers zijn zo goed als kansloos wanneer een belangrijke wedstrijd via strafschoppen moet worden beslist. Ook in Nederland is er sprake van een ‘strafschoppentrauma’. Maar een grondig Duits onderzoek laat zien dat dit verhaal niet klopt: er is geen verschil tussen spelers van zes nationaliteiten als het gaat om het nemen van penalty’s. Al zijn de Duitsers wel iets beter.