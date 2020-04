Van 5G tot mondkapjes, feit en fictie in de coronacrisis

Premier Rutte zei het al, de overheid moet met 50 procent van de kennis 100 procent besluiten nemen. Veel is onzeker in deze coronacrisis. Maar waar ligt de grens tussen feit en fictie als het gaat om dit nieuwe virus, de behandelingen en de maatregelen om het in te dammen? Een factcheck in vijf thema’s. Gaat het om feiten, fabels, of iets ertussenin?