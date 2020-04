Plantenetend bladhaantje helpt

De alsemambrosia is een plant die heftige hooikoortsklachten kan veroorzaken. Een Europees team van onderzoekers heeft nu berekend dat het inzetten van een plantenetend bladhaantje met de naam Ophraella communa een kosteneffectieve manier is om de hooikoortsklachten te verminderen. De alsemambrosia is al in dertig Europese landen aanwezig en veroorzaakt een flinke economische schade doordat mensen er ernstige hooikoortsklachten van krijgen. Volgens de onderzoekers hadden in 2013 zo’n 7,5 miljoen Europeanen last van de pollen van de plant, wat een schadepost van ruim zeven miljard euro opleverde. Bij warmer weer zal de schade verder oplopen, is de verwachting.