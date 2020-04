Veel koolmonoxide in interstellaire komeet

Vorig jaar ontdekten sterrenkundigen voor de tweede keer een object dat afkomstig is van een ander zonnestelsel, de komeet 2I/Borisov. Een analyse van de gassen die de komeet uitstootte, laat een bijzonder beeld zien. De komeet is in december 2019 bestudeerd met behulp van de internationale radiotelescoop ALMA in Chili. De gassen die 2I/Borisov uitstootte waren waterstofcyanide (HCN) en koolmonoxide (CO). Beide gassen zijn ook gezien bij gewone kometen uit ons eigen zonnestelsel. Maar de concentratie koolmonoxide was negen tot 26 keer hoger dan gebruikelijk in kometen.