Recordverlies aan ijs op Groenland. Hoe kan dat?

Vorig jaar verloor de ijskap van Groenland ongeveer 600 miljard ton ijs, een record. De oorzaak lag in een bijzondere verdeling van de luchtdruk die lang aanhield.

Ieder jaar smelt een deel van de ijskap van Groenland weg, maar valt er ook sneeuw bij. Het verschil tussen winst en verlies was in 2019 veel groter dan in de afgelopen decennia. Met behulp van satellietgegevens en onderzoek op de ijskap heeft een internationaal team van wetenschappers berekend hoe dat recordverlies tot stand kwam.

In 2019 smolt er meer ijs dan in andere jaren, wat veroorzaakt werd door de hardnekkige aanwezigheid van een kern met hoge luchtdruk boven het zuiden van Groenland. Dit hogedrukgebied zorgde voor een wolkeloze hemel, waardoor de zon veel feller dan gebruikelijk op de ijskap scheen.

