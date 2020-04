Kun je vaker dan één keer corona krijgen?

Pfieuw, gelukkig. U hebt de infectie met het coronavirus gehad. Dus bent u er voortaan tegen beschermd. Toch? Was het maar zo simpel.

De laatste tijd vinden wetenschappers steeds meer aanwijzingen dat je corona misschien meerdere keren kunt krijgen – al weet niemand precies wat dat betekent.

Twee keer corona krijgen, gebeurt dat al?

Het was een verontrustende mededeling die directeur-generaal Jeong Eun-kyeong van het Zuid-Koreaanse RIVM voor Pasen deed. Zo’n 51 Zuid-Koreanen die eerder virusvrij waren verklaard, bleken bij heronderzoek alsnog positief te testen voor het coronavirus. Misschien, zei Jeong, is het virus ‘geheractiveerd bij deze mensen’. Inmiddels is hun aantal zelfs gestegen tot 116.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .