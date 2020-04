Neanderthalers vlochten touw

Franse onderzoekers hebben een klein fragment gevlochten touw gevonden dat vastzat aan een stenen werktuig gemaakt door neanderthalers. Het is het oudste stuk touw dat tot nu toe is gevonden en laat zien dat neanderthalers in technologisch opzicht sterk leken op de moderne mens, homo sapiens.

Abri du Maras

Het fragment is ongeveer zes millimeter lang en zat vast op een stenen werktuig van ongeveer zes centimeter. Met behulp van een elektronenmicroscoop is de structuur van het stukje touw onderzocht. Het bestaat uit drie afzonderlijke bundels vezels die in elkaar zijn gedraaid. Losse vezels waren al eerder ontdekt, maar dit is het oudste bewijs voor de productie van touw uit de vezels. Het touw is..

