Versierde eieren uit Bronstijd

Het versieren van eieren vindt al duizenden jaren plaats. Britse onderzoekers van de universiteit van Bristol zijn nu in de handel en productie van versierde struisvogeleieren in de Brons- en IJzertijd gedoken. Zij analyseerden eieren uit verschillende museumcollecties, waarvan sommige zo’n vijfduizend jaar oud waren. Hierbij brachten ze de chemische samenstelling van de schalen in kaart. Op basis daarvan kunnen de onderzoekers uitspraken doen over de herkomst van de struisvogeleieren. Versierde struisvogeleieren vonden hun weg naar Europa vanuit een gebied rond de oostelijke Middellandse Zee. De dieren zelf leefden in Noord-Afrika, de Levant (een gebied rond Israël) en verder in het Midden-Oosten, onder meer op het Arabisch schiereiland. De aanvoer kwam uit een groot gebied.