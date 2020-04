Mondmasker helpt een beetje tegen verspreiding van het coronavirus

Het dragen van een chirurgisch mondmasker door patiënten die met een coronavirus besmet zijn, zorgt ervoor dat ze minder virusdeeltjes verspreiden via kleine druppeltjes in hun ademlucht. Maar het effect lijkt beperkt te zijn. Dit blijkt uit een onderzoek dat vrijdag is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Medicine. Chinese en Amerikaanse onderzoekers lieten 246 personen een halfuur lang ademen in een speciaal apparaat dat kleine druppeltjes kan opvangen. De helft van de patiënten had een virusinfectie aan de luchtwegen, met onder meer het griepvirus, een seizoensgebonden coronavirus (niet het nieuwe SARS-CoV2) of een verkoudheidsvirus. De deelnemers waren verder verdeeld in een groep met en een zonder mondkapje.