Eerste succes corona-vaccin bij muizen

Amerikaanse onderzoekers hebben een vaccin tegen het nieuwe coronavirus SARS-CoV2 toegediend aan muizen. Die maakten binnen twee weken na toediening een hoge concentratie antistoffen aan tegen het virus. De wetenschappers van de University of Pittsburgh School of Medicine bouwden voor dit vaccin op hun eerdere werk met het SARS-virus dat in 2003 vooral in zuidoost-Azië voor een uitbraak zorgde, en het verwante MERS-virus, dat in 2014 met name in het Midden-Oosten actief was. Beide virussen bezitten, net als het nieuwe coronavirus, een ‘spike’ (stekel) eiwit, waarmee het zich hecht aan de cellen in de luchtwegen om daarna binnen te dringen.