Wat heeft het virus ons te zeggen? Inzichten van drie wetenschappers

Wat zegt de coronacrisis over onze omgang met de natuur? Zegt het iets over uitbuiting van de aarde, verkeerd gebruik van dieren? Moet het anders? Drie wetenschappers delen hun inzichten.

‘Dat de economie nu tot stilstand komt door het coronavirus, is natuurlijk erg vervelend. Maar hoe gek het ook klinkt: het is niet alleen dát. Het opent immers ook wegen om na te denken en ons te bezinnen’, zegt dr. Egbert Dommerholt uit Hoogeveen. Volgens hem zegt de oorsprong van het COVID-19-virus in Wuhan ons iets over onze omgang met de natuur.

‘Jaren terug bezochten we op vakantie in Den Ham, in Overijssel, een kerkviering waarin Hosea 2 centraal stond. In dat hoofdstuk staat onder meer dat “door de zonden van de mensen zelfs de dieren uitsterven”. Die tekst zette mij heel erg aan het denken: zou dat nú ook niet zo kunnen zijn? Zou de sterk afnemende soortenrijkdom in de natuur mede een gevolg kunnen zijn van ons gedrag als mensen..

