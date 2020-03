Maatregelen dempen het effect van meeroken

Roken is niet alleen slecht voor de roker zelf, ook mensen in zijn of haar omgeving kunnen de rook inademen. Meeroken verhoogt de kans op hart- en vaatziekten en longkanker. Jaarlijks overlijdt een flink aantal mensen aan ziekten die veroorzaakt zijn door de ‘meeroken’.

Onderzoekers van het Mount Sinaï ziekenhuis in New York en de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben uitgerekend dat er 52 rokers verantwoordelijk zijn voor de dood van iedere meeroker. Het goede nieuws is dat in 1990 er slechts 31 rokers nodig waren voor één sterfgeval door meeroken. De toename komt door een betere bescherming van niet-rokers tegen tabaksrook.

De onderzoekers berekenden aan hoeveel pakjes sigaretten per jaar een niet-roker moet zijn blootgesteld om aan de gevolgen ervan te overlijden. Vervolgens berekenden zij het gemiddelde aantal pakjes dat rokers per jaar verbruikten. Dit deden zij voor een groot aantal verschillende regio’s in Noord Amerika, Zuid en Oost Azië, het Midden Oosten en Noord Afrika.

