Nederlandse wetenschappers ontdekken antistof tegen coronavirus

Wetenschappers uit Utrecht en Rotterdam hebben ontdekt dat een ‘monoklonale antistof’ die ze vorig jaar maakten in het onderzoek naar het sarsvirus, ook werkt tegen het nieuwe coronavirus.

Utrecht

Het duurt nog zeker maanden voordat het eiwit kan worden getest op menselijke patiënten, benadrukt hoofdonderzoeker Berend Jan Bosch (Universiteit Utrecht). Eerst moet men het uitgebreid onderzoeken op veiligheid. ‘Want het kan zo zijn dat het een tegenovergesteld effect heeft en de virusinfectie verergert. Dat moeten we uitsluiten’, zegt Bosch. Maar in cellen voorkomt de stof in elk geval d..

