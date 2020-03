Crème brengt medicijn in huid

Een crème met daarin sterretjes voorzien van microscopisch kleine naaldjes lijkt effectief in het afleveren van geneesmiddelen aan de huid. Een medicijn tegen huidkanker bleek in experimenten bij muizen met de nieuwe toedieningsvorm effectiever. De crème kan ook helpen bij de behandeling van huidziekten als psoriasis en is wellicht ook interessant voor de cosmetische industrie. Onderzoekers van het Amerikaanse Georgia Institute of Technology ontwikkelden de sterretjes met micronaaldjes. Eerder hadden ze al pleisters met micronaalden ontworpen om vaccins via de huid toe te dienen. De nieuwe crème met micronaaldjes kan het toedienen van geneesmiddelen voor de huid effectiever maken.