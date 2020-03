Bijzonder hoogleraar in Wageningen: ‘Voedsel verbindt boer en stad’

Jan van der Stoep wordt bijzonder hoogleraar christelijke filosofie in Wageningen. Officieel is hij nu prof. dr. ir. Jan van der Stoep. Maar zijn spellingchecker zegt: 'proefdier'.

Wageningen

Jan van der Stoep gaat zich als hoogleraar christelijke filosofie in Wageningen richten op 'de ethiek van voedsel en landbouw'. Dat heeft de Stichting voor Christelijke Filosofie bekendgemaakt, die de leerstoel betaalt. Van der Stoep volgt aan de universiteit van Wageningen Henk Jochemsen op, die in 2018 met emeritaat ging. Van der Stoep is lector Bezieling en Prof..

Dat hij ooit nog eens hoogleraar zou worden, had Van der Stoep niet gedacht. ‘Ik ben te veel een generalist’, zei hij daarover eens in het Reformatorisch Dagblad. 'Ja, dat heb ik gezegd’, zegt hij nu, lachend, ‘maar het mooie van filoso..

